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Altının Gramı Tarihi Zirvesini Test Etti
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Altının Gramı Tarihi Zirvesini Test Etti

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününde 152,4 lira ile tarihi zirvesini gördü.

Altının Gramı Tarihi Zirvesini Test Etti

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününde 152,4 lira ile tarihi zirvesini gördü.

Kaynak: Dunya.com

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