Altının Gramı Tarihi Zirvesini Test Etti
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününde 152,4 lira ile tarihi zirvesini gördü.
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününde 152,4 lira ile tarihi zirvesini gördü.
Kaynak: Dunya.com
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