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Altının Gramı Tarihi Rekor Kırdı
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Altının Gramı Tarihi Rekor Kırdı

Altının gramı fiyatı 154 liranın üzerine çıkarak tarihi zirveyi gördü.

Altının Gramı Tarihi Rekor Kırdı

Altının gramı fiyatı 154 liranın üzerine çıkarak tarihi zirveyi gördü.

Kaynak: Dunya.com

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