Altının Gramı Güne Yatay Başladı

Altının gram fiyatı, güne 151,7 lira seviyelerinde yatay bir başlangıç yaptı.



Dün, dolar/TL'deki değer kaybına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,76 düşüşle 151,8 lira seviyelerinden tamamladı.



Altının gram fiyatı bugüne yatay bir seyirle başladı ve saat 10.55 itibarıyla 151,7 lira seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 249 lira, Cumhuriyet altını 1.014 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,4 yükseliş kaydetmesi sonrasında, bugün dünkü kazançlarını geri verdi ve şu dakikalarda 1.283 dolar seviyesinde dengelendi.



AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı yaptığı açıklamalarla dün yükselen altının ons fiyatının bugün beklemeye geçtiğini kaydetti.



Kuzey Kore'nin herhangi bir eylemde bulunmadığı için küresel piyasalardaki risk algısının azalabileceğini belirten Memiş, altının gram fiyatının ise yurt içi piyasalarda dolar/TL'deki düşüşlerden olumsuz yönde etkilendiğini ifade etti.



Memiş, teknik açıdan altının gramında 153,4 liranın direnç, 150 liranın ise destek konumunda olduğunu kaydederken, ons altında ise 1.290 dolar seviyesindeki direncin güçlendiğini söyledi