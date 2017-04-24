Altının Gramı 3 Haftanın En Düşüğünde

Altının gram fiyatı, geçen hafta genelinde etkili olan düşüş eğilimini yeni haftaya da taşıyarak 146,9 lira ile 4 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

ÇEYREK 242 TL, CUMHURİYET 986 TL

Geçen hafta 150 liranın üzerinde seyreden altının gram fiyatı bugün 146,9 TL'ye geriledi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242 lira, Cumhuriyet altını 986 liradan satılıyor.

Altının onsu yüzde 1.5 ile 2 Mart'tan bu yana en sert düşüşünü göstererek ons başına 1,265.51 dolara kadar indikten sonra 1,275.64 dolara geldi. Altın, yen ile birlikte düşerken, euro güçlü yükseldi.

Altın, Macron ve aşırı sağın adayı Marine Le Pen'in ilk turu kazanması, anketlere göre, 7 Mayıs'taki ikinci turu Macron'un rahat bir şekilde kazanacağını işret etmesi sonrası, bu yılki kazancını yüzde 11'e daralttı.