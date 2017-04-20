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Altının Gramı 151 Liranın Altına Geriledi
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Altının Gramı 151 Liranın Altına Geriledi

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlayarak 151 liranın altına geriledi.

Altının Gramı 151 Liranın Altına Geriledi

Altının gram fiyatı, hafta başından beri devam eden düşüş trendini bugüne de taşıyarak 151 liranın altına geriledi ve saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 150,7 lira seviyelerinde dengelendi.

ÇEYREK 247 TL, CUMHURİYET BİN 9 TL

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 247 lira, Cumhuriyet altını 1.009 liradan satılıyor.

Dün, 152 lirayı gören altının gram fiyatı, bu seviyelerde tutunamayarak düşüşe geçti ve günü önceki kapanışına göre yüzde 0,46 değer kaybıyla 151,1 liradan tamamladı.

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