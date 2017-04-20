Altının Gramı 151 Liranın Altına Geriledi
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlayarak 151 liranın altına geriledi.
Altının gram fiyatı, hafta başından beri devam eden düşüş trendini bugüne de taşıyarak 151 liranın altına geriledi ve saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 150,7 lira seviyelerinde dengelendi.
ÇEYREK 247 TL, CUMHURİYET BİN 9 TL
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 247 lira, Cumhuriyet altını 1.009 liradan satılıyor.
Dün, 152 lirayı gören altının gram fiyatı, bu seviyelerde tutunamayarak düşüşe geçti ve günü önceki kapanışına göre yüzde 0,46 değer kaybıyla 151,1 liradan tamamladı.
-
Ünlü giyim markası halka arz oluyor
-
Dolarda son durum!
-
Anne adaylarına mesai müjdesi!
-
Milyonlarca kişiye müjde! Borçlar yapılandırılıyor
-
Sınırı geçen Yunan Bakan'dan Türkçe küfür
-
Boşanma nedenini açıklayan Ebru şoke etti: Kimse yaptırmasın
-
Murat'ın eşi çok pis yakalandı! Kadınlar yerden yere vuruyor