Altının Gramı 150 Liranın Üzerinde

Altının gram fiyatı güne yatay başlayarak 150,8 lira seviyelerinde dengelendi.



Dün, dolar/TL'deki değer kayıplarına paralel 149,8 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,36 değer kaybıyla 150,9 lira seviyesinden tamamladı.



Gram altın bugün 150,4 liraya kadar gerilemesinin ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,06 düşüşle 150,8 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 248 lira, Cumhuriyet altını 1.010 liradan satılıyor.



Küresel piyasalarda yaşanan tedirginlik ve azalan risk iştahıyla 1.288,2 dolar ile son 5 ayın en yüksek seviyesine çıkan altının ons fiyatı, bu seviyeden gelen satışlarla kazançlarını geri vererek eksiye geçti ve önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 1.285,3 dolardan işlem görüyor.



ABD Başkanı Donald Trump dün verdiği mülakatta doların değerlenmesinin Amerikalı şirketlerin rekabet gücüne zarar verdiğini belirtti. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'i yeniden aday göstermeye açık kapı bırakan Trump, Fed'in para politikasına ilişkin görüşlerini de paylaşarak, "Dürüst olmam gerekirse düşük faiz politikasını beğeniyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Çin yönetimi için "Döviz manipülatörü değiller." ifadesini kullanan Trump, fikrini Çin'in aylardır döviz kurlarına müdahale etmemesinin yanı sıra Kuzey Kore'ye yönelik görüşmeleri tehlikeye atmamak için değiştirdiğini dile getirdi.



AA Finans Analisti İslam Memiş, Trump'ın açıklamalarının ons altının fiyatında yükselişe neden olduğunu belirterek, jeopolitik risklerin yoğun yaşandığı dönemlerde altının güvenilir limanı olma özelliğini taşımaya devam ettiğini kaydetti.



Altın fiyatlarındaki yükselişlerin, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan düşüşlerden dolayı kalıcı olmasını beklemediğini ifade eden Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.275 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.300 dolar direncinin, olası düşüşlerde ise 1.255 dolar desteğinin takip edileceğini söyledi.