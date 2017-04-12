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Altının Gramı 150 Liranın Üzerinde
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Altının Gramı 150 Liranın Üzerinde

Altının gram fiyatı güne yükselişle başlayarak, 150,9 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının Gramı 150 Liranın Üzerinde

Altının gram fiyatı güne yükselişle başlayarak, 150,9 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar/TL'deki değer kayıplarına karşın, yükselen ons altın fiyatına paralel 152,2 liraya kadar çıkan gram altının fiyatı günü yüzde 0,71 artışla 151,5 liradan tamamladı.

Bugün gram altın 152,4 liraya kadar yükselmesinin ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,35 düşüşle 150,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 248 lira, Cumhuriyet altın 1.009 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda yaşanan tedirginlik ve azalan risk iştahıyla yatırımcılar tarafından talebi artan ons altının fiyatı ise 10 Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviye olan 1.279,86 dolar seviyesine çıktıktan sonra şu dakikalarda yatay seyirle 1.274,09 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ve Rusya arasındaki gerilimin derinleşmesinin altın talebini artırdığını belirterek, jeopolitik risklerin altın fiyatlarında yükselişlere neden olduğunu söyledi.

Memiş, altının gram fiyatının dolar kurunun değer kaybetmesiyle yükselişlerini sınırladığını ifade ederek, teknik açıdan altında 150 liranın destek, 152 liranın ise direnç olduğunu kaydetti.

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