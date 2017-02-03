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Altının Gramı 146 Liranın Üzerinde
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Altının Gramı 146 Liranın Üzerinde

Altının gram fiyatı, 146 liranın üzerine çıktı.

Altının Gramı 146 Liranın Üzerinde

Altının gram fiyatı, 146 liranın üzerine çıktı.

Dün 145,22 liraya kadar altının gramı, günü 146,15 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla 146,32 lira seviyesinde seyrediyor.

Altının ons fiyatı ise dün 1.225,35 dolara kadar yükselirken günü 1.215,94 dolardan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugün 1.213,21 dolar seviyelerinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239, Cumhuriyet altını 977 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün piyasalar ABD'den açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini belirterek, "Açıklanacak olan veri küresel piyasalarda doları olumlu yönde desteklerken, altının ons fiyatını olumsuz yönde etkileyebilir diye tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Memiş, bugün altının ons fiyatının 1.206-1.216 dolar aralığında, gram fiyatında ise 145,50-147,50 lira aralığında işlem gerçekleştirileceği öngörüsünde bulundu.

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