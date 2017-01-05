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Altının Gramı 135 Liranın Üzerini Test Etti
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Altının Gramı 135 Liranın Üzerini Test Etti

Altının gram fiyatı, 135 liranın üzerini test etti.

Altının Gramı 135 Liranın Üzerini Test Etti

Altının gram fiyatı, 135 liranın üzerini test etti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün akşam açıklanan toplantı tutanaklarının ardından uluslararası piyasada altının ons fiyatının hızlı yükselişi, gram altının 135 liranın üzerini test etmesine neden oldu.

Altının gram fiyatı, dün günü 133,6 liradan tamamlamasının ardından Fed tutanakları ile birlikte yükselişe geçti ve bugün 135,1 lirayı gördü. Saat 10.30 itibarıyla gram altın 134,9 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 222, Cumhuriyet altını 904 liradan satılıyor.

Fed tutanakları sonrasında yükselişi hızlanan ons altın ise 1.179 dolar ile 7 Aralık 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gördü ve şu dakikalarda yüzde 1,1 artışla 1.177 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün Fed tutanakları sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yüzde 2,48 seviyelerinden yüzde 2,40'a kadar düşüş yaşandığını, bunun da altın fiyatlarını olumlu yönde etkilediğini kaydetti.

Tahvil faizlerindeki geri çekilmenin doları baskıladığını ve altının ons fiyatında son bir haftadır etkili olan tepki alımlarını desteklediğini söyleyen Memiş, "Altının ons fiyatında yarından sonra geri çekilmeler görülebileceğini tahmin ediyoruz. Teknik olarak bu geri çekilmeler 1.150 dolar seviyesine kadar sürebilir. Ancak yarın ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisini öncesinde yatay bir seyir izlenebilir." dedi.

Memiş, gram altında teknik açıdan 130 lira seviyesinin tekrar gündeme gelebileceğini ifade ederek, 135 lira seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu söyledi.

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