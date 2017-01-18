Altınekin'e 7 Milyonluk Kanalizasyon Yatırımı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Altınekin ilçesine 7 milyon liralık kanalizasyon yatırımı yaptıklarını bildirdi.



Akyürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürdürülebilir su ve kanalizasyon hizmetini Konya'nın her noktasına ulaştırabilmek için çalıştıklarını söyledi.



Yeni yasayla birlikte, mahalleye dönüşen beldelerin büyük bir çoğunluğunda kanalizasyon şebekesi olmadığını, 2016 yılı sonuna kadar bunlara el atılacağının sözünü verdiklerini hatırlatan Akyürek, kanal yapımı konusunda ihalesi yapılmayan, yatırımı başlatılmayan belde kalmadığını aktardı.



İnsan sağlığına zarar veren pis suyun yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve bertaraf edilmesi noktasında, Altınekin ilçesine 100 kilometre kanalizasyon şebekesi yapıldığını belirten Akyürek, Altınekin'in Akıncılar Mahallesi'nde 45, Dedeler Mahallesi'nde 35 ve Oğuzeli Mahallesi'nde 20 kilometre kanalizasyon şebekesi yapıldığını, bunun da 7 milyon liraya mal olduğunu vurguladı.