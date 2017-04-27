Altından Marmaray Geçen Arsaya Otel Yapılması İçin İzin Çıktı

4 yıl önce 3 bodrum kat ve 4 normal kattan oluşan Cemal Akmercan Otel Projesi için Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH) Marmaray İstanbul Bölge Müdürlüğü, inşaat kazısının Marmaraya 50 metre yaklaşacağı ve sarsıntının tünellere zarar vereceğine dair bir rapor hazırlamıştı. Projenin yeniden başlaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan yeni başvuruda bodrum kat sayısı 2'ye düşürüldü. Başvurudan 13 gün sonra, proje için 17 Nisanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı verildi. Yenilenen proje, 2 bodrumla birlikte zemin kat, 4 normal kat ve çatı arası kattan oluşacak. 108 oda kapasiteli olması planlanan otelin bedeli 7 milyon lira olacak. 2 yılda tamamlanması planlanan otel, 8 araçlık otopark ve havuz ile birlikte toplam 8 bin 343 metrekare kapalı alana sahip olacak.

MARMARAY'A ETKİSİ OLMAYACAK DENİLDİ

Proje Marmaray proje alanının üzerinde kaldığı için DLH Marmaray İstanbul Bölge Müdürlüğünden yeniden rapor alındı. Rapor bu kez olumlu çıktı. Yeni başvuruda Proje alanının içerisinde bulunduğu alan Marmaray Proje alanının üzerinde kalmaktadır. Projenin İmar kapsamında yürütülen çalışmalar dahilinde; söz konusu durum ile alakalı olarak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 17.11.2016 tarihli görüşünde projesine uygun olarak 2 bodrum, zemin ve 4 normal kat yapılmasının Marmaray Projesi Tünellerine herhangi bir etkisinin olmayacağı belirtilmiştir ifadeleri yer alıyor.

OTEL İÇİN 21 UYARI

Öte yandan raporda otel için 21 maddelik uyarıda bulunuldu. İnşaat sırasında sondaj yapılmaması, yüksek titreşimli silindir kullanılmaması, inşaat sınırlamalarına mutlak uyulması gerektiği gibi uyarılar yer aldı. Olası risklere karşı çevre binalar için gerekli tedbirlerin alınmasının inşaat sahibinin sorumluluğunda olduğu, parselde projesine uygun imalat yapılamaması halinde idarenin sorumlu tutulamayacağı belirtildi.