Altındağlılara 'Osmanlı'da Kadının Yeri' Anlatıldı

Altındağ Belediyesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Osmanlı'da Kadın' adlı seminerde Osmanlı sultanlarının ve haremdeki kadınların hayatı anlatıldı. Başkan Yardımcısı Yunus Keleş'in de katıldığı programı çok sayıda vatandaş da takip etti.



Sultanların hayatı ilgi çekti



Altındağ Belediyesi'ne bağlı tüm kadın eğitim kültür merkezlerinden üyelerin yer aldığı programa, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı. Talha Uğurluel'in konuşmacı olarak katıldığı programda, Osmanlı Devleti'nde kadının yeri anlatılırken televizyon dizilerindeki sultan karakterlerinin gerçeği yansıtmadığı dile getirildi. Sultanların özellikle hayır işleriyle uğraştıklarına dikkat çekildi. Seminerde Osmanlı sultanlarının yaptırdıkları vakıflar, camiler ve medreseler katılımcılarla paylaşıldı. Hürrem Sultan'ın hayatından da kesitlerin sunulduğu seminerde, sultanın zamanının büyük bir çoğunluğunu hayır işlerine ve çocuklarına ayırdığı vurgulandı. - ANKARA