Altındağlı Minikler Temizlik Eğitimi Aldı

Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, Aydınlıkevler ve Güneşevler Anaokulu'nda 300 minik temizlik kurallarını öğrendi.



Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Altındağlı miniklere yönelik temizlik eğitimi düzenlendi. Daha temiz ve sağlıklı bir çevre için yapılması gerekenleri öğrenen minikler, temizlik hakkında sorulan sorulara parmak kaldırarak cevap verdi. Anaokulu öğrencileri, çizgi film ve oyunlar eşliğinde el yıkama ve diş fırçalama teknikleri hakkında da bilgi sahibi oldu. Atık yağların temiz suları kirlettiği, sokağa atılan pillerin toprağa zarar verdiği ve okullarda uyulması gereken temizlik kuralları çocuklara slayt gösterisi ile anlatıldı. Seminer sonrasında Altındağlı miniklere top, kuru boya, pastel boya, boyama kalemi, kokulu çöp poşeti ve magnet hediye edildi. - ANKARA