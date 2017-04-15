Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki, Altınpark ve Güneşevler Halkıyla Buluştu

Altındağ Belediyesi tarafından yaklaşık 10 yıldır düzenlenen hafta sonu buluşmalarının bu haftaki konukları Altınpark ve Güneşevler Mahallesi sakinleri oldu.



Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezindeki kahvaltı programına yaklaşık 450 kişi katıldı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, programda vatandaşların taleplerini dinledi. Kahvaltı öncesinde masaları gezerek Altındağlıları selamlayan Tiryaki, bu programları yaklaşık 10 yıldır düzenlediklerine dikkat çekti. Aynı sofrayı paylaşarak bereketin artacağını söyleyen Tiryaki, kahvaltıların Altındağlı vatandaşlarla birlikte anlam kazandığını belirtti.



Tiryaki, Altındağ'da büyük bir aile olduklarını ifade ederek, "Herkesin evinde içecek bir bardak çayı, yiyecek bir lokma ekmeği var. Belki de buradakilerden daha fazlası var. Ama sizler davetimizi geri çevirmediniz. Buralara kadar geldiniz. Bu sofralar sizlerle güzel. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim" diye konuştu. - ANKARA