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Altın, Yükseliş Eğilimini Sürdürüyor
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Altın, Yükseliş Eğilimini Sürdürüyor

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 148 lira seviyelerinden alıcı buluyor.

Altın, Yükseliş Eğilimini Sürdürüyor

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 148 lira seviyelerinden alıcı buluyor.

Kaynak: Dunya.com

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