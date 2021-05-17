Altın yükselecek mi? Altın artacak mı 2021?
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Altın yükselecek mi? Altın artacak mı 2021?

Altın yükselecek mi? Altın artacak mı 2021?
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Aralıksız neredeyse iki haftadır yükselen altın fiyatları için dikkat çeken bir tahmin geldi. Peki, Altın artacak mı 2021? Altın yükselecek mi? İşte, 2021 altın tahmini!

451 lira seviyesinden yıla başlayan altının gram fiyatı, şubatta 397 liraya gerilerken martta ise 480 liraya yükselmişti. Nisan ayında başlayan yukarı yönlü hareket mayıs ayında ise hızlanırken son ralli sonrası altının gramı ise 500 lirayı aştı. Yatırımcılar Altın yükselecek mi ve Altın artacak mı 2021 gibi konuları merak etti.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Altının ons fiyatı ve dolar/TL kurunda yaşanan düşüşlerin altının gram fiyatında değer kayıplarına neden olduğuna vurgu yapan Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu şekilde konuştu:

''Aşı iyimserliği, kısıtlamaların azalması, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan agresif yükselişler, altının ons fiyatının 1.920 dolar seviyesinden 1.767 dolar seviyesine gerilemesine neden oldu. Diğer yandan küresel piyasalarda yatırımcı, şirket ve kurumların emtia satarak kripto para piyasalarına geçmeleri, düşüşlerde etkili oldu. Yılın ilk çeyreğinde 178 tonluk çıkışlar oldu. 85 ton altın ise satılarak kripto paralara kaydı.

Yılın ilk çeyreğinde ülkelerin altın satışları oldukça dikkat çekiciydi. 2021 yılının ilk çeyreğinden en çok altın satan ülke sıralaması şöyle :Türkiye - 31.5 ton, Filipinler - 24.9 ton, BAE - 6.7 ton. Rakamlardan da görüleceği gibi altın yılın ilk çeyreğinde talep görmedi.

Ancak aşılamada ivme kaybı, vaka sayılarının artması, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinin aşağı yönlü normalleşmesi, kripto para piyasasında sert düşüşlerin görülmesi gibi nedenler, altın fiyatlarının tekrar yükselişine neden oldu.''

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