Altın, Yatırımcısına Yüzde 16 Kazanç Sağladı

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, devamlı artan altın fiyatlarının 2017 yılında yatırımcısına yüzde 16 kar sağladığını söyledi.



Yılın ilk ayına büyük düşüşlerle giren ve gramı 125 liraya kadar düzen altın fiyatları, son 2 aydır her gün Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak yükselmeye devam ediyor. Bazı günler günde 3-4 kez rekor kıran altın fiyatları hakkında açıklamalarda bulunan Oda Başkanı Salih Özman, referandum un altın fiyatlarına etkisi ve altındaki yükseliş hakkında açıklamalarda bulundu.



"2017'de altın yatırımcısına yüzde 16 kar sağladı"



Altının kısa sürede büyük bir artış gösterdiğinin altını çizen Salih Özman, "Altın her zaman için güvenli bir liman ve iyi bir yatırımdır. Altın uzun vadede asla yatırımcısını üzmez. Yılbaşında 24 ayar gram altın 131 liradan alıcı buluyordu. Şu anda altın 151 lira 60 kuruş civarında. Bu 3,5 ayda bu kadar attı. 2017'de altın yatırımcısına yüzde 16 kar sağladı. Bu dönemde ABD doları ise yüzde 3 seviyesinde oldu. Bu artın artışında dünya ekonomisindeki yavaşlama ile siyasi risklerin giderek artması önemli rol oynadı. Etrafımızdaki savaş ortamı altın fiyatlarını arttırdı. Rusya ile Amerika'nın karşı karşıya gelmesi, Türkiye ile İran'ın karşı karşıya gelmesi, Amerika ile İran'ın arasının gerilmesi altın fiyatlarını etkiliyor" dedi.



"Referandumdan 'hayır' çıkarsa altın fiyatları artar"



Referandumdan çıkacak olumsuz bir sonucun altın fiyatlarını daha da yükselteceğini belirten Özman, "Referandum ile ilgili altın kendini fiyatladı. Referandum döviz kurları fiyatlarını etkileyebilir. Eğer referandum dan 'hayır' çıkarsa ülkemizin iç siyaseti için bir olumsuzluktur. Bu olumsuzluk da ekonomiyi olumsuz etkiler. Bu pozisyonda da döviz kurları yukarıya doğru hareket eder. Pazar günü seçimden sonra Salı günü sonuç ne olursa olsun piyasalar en olumsuza göre kendini algıladı. İlk aşamada altın fiyatları bu fiyatların çok üstüne çıkmaz. Seçimlerden 'Hayır' çıkması, hükümete güvenilmediği anlamına gelir. Ekonomi olumsuz etkilenir. Döviz bu etki sonucunda yukarıya doğru çıkınca, paralel olarak altın da bu seviyelerden daha yukarıya doğru çıkar. Hükümetin istediği olumlu bir karar çıkarsa eğer hükümet de ekonomide doğru önlemler alırsa iş dünyası bundan olumlu etkilenir. Güven ve huzur ortamı hakim olur. Bu sonuç altın ve döviz fiyatlarının bir miktar düşmesini sağlar" diye konuştu.



Şu anda altın bilezik satış fiyatı 149 lira, gram altın 152 lira, çeyrek altın 253 lira, tam altın da bin 44 liradan alıcı buluyor. - SAMSUN