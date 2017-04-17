Altın Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı
Altının gram fiyatı, 154,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Altının gram fiyatı, 154,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Küresel piyasalarda yükselen politik riskler sebebiyle altının ons fiyatını 5 ayın zirvesine taşımasının etkisiyle yükselen gram altın, sabah saatlerinde 154,4 lira ile tarihi zirvesine kadar çıktı.
Yurt içinde dolar kurundaki gerileyişle 154 liranın altına inen altının gram fiyatı şu sıralarda 152,50 seviyesinden işlen görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın ise 251 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.290,60 dolar seviyesinden işlem görüyor. - İSTANBUL
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