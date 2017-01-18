Altın Tamircisi, 2 Komşusunu Rehin Aldı

Gaziantep'te altın tamircisi bir kişi, 2 komşusunu silahla rehin aldı. Polis ekiplerinin yaklaşık 2 saattir şahsı ikna çalışmaları sürüyor.



İddiaya göre, altın tamirciliği yapan Şahin D. (35), saat 17.30 sıralarında Beyazlar Mahallesi 44 Nolu sokak içerisindeki 4 katlı bir banın en alt katında bulunan iş yerinde, aralarında husumet olduğu ileri sürülen Çağdaş isimli bir şahıs ve ismi öğrenilemeyen komşusuyla tartışmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İş yerinin kepenklerini indiren Şahin D, elinde silah bulunduğunu ve 2 şahsı da kendisini de öldüreceğini söyleyerek, polislerden uzaklaşmasını istedi.



Çevrede geniş güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri, yaklaşık 2 saattir şahıs ikna çalışmalarını sürdürüyor. - GAZİANTEP