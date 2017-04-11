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Altın Rekor Tazeledi! Çeyrek Altın Fiyatı 250 TL'ye Yaklaştı
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Altın Rekor Tazeledi! Çeyrek Altın Fiyatı 250 TL'ye Yaklaştı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1 artışla 151,20 liradan tamamladı. Çeyrek altın fiyatı 250 TL'ye dayandı.

Altın Rekor Tazeledi! Çeyrek Altın Fiyatı 250 TL'ye Yaklaştı

ABD ile Rusya arasındaki gerilimin tırmanması, güvenli liman altının fiyatında yeni rekor getirdi.

ÇEYREK ALTIN 248 LİRA

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 248,00 lira, Cumhuriyet altını 1.012,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 151,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 149,50 149,70 151,00 151,20
Cumhuriyet Ata Lira 985,00 1.002,00 995,00 1.012,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 136,00 140,00 137,50 142,50
Lira(Tam) Ziynet 963,00 983,00 972,00 992,00
Yarım Ziynet 481,00 491,00 486,00 496,00
Çeyrek Ziynet 240,00 245,00 243,00 248,00
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