Altın Rekor Tazeledi! Çeyrek Altın Fiyatı 250 TL'ye Yaklaştı
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1 artışla 151,20 liradan tamamladı. Çeyrek altın fiyatı 250 TL'ye dayandı.
ABD ile Rusya arasındaki gerilimin tırmanması, güvenli liman altının fiyatında yeni rekor getirdi.
ÇEYREK ALTIN 248 LİRA
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 248,00 lira, Cumhuriyet altını 1.012,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 151,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|149,50
|149,70
|151,00
|151,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|985,00
|1.002,00
|995,00
|1.012,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|136,00
|140,00
|137,50
|142,50
|Lira(Tam) Ziynet
|963,00
|983,00
|972,00
|992,00
|Yarım Ziynet
|481,00
|491,00
|486,00
|496,00
|Çeyrek Ziynet
|240,00
|245,00
|243,00
|248,00
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