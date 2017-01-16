Altın Portakallı Yönetmen Başkan Uysal'ın Konuğu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Altın Portakal Juri Özel ödüllü yönetmen Ali Adnan Özgür ile tamamı Antalya'da çekilecek yeni filmi için mekan arayışları kapsamında bir araya geldi.



Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Toprağın Çocukları" filmiyle 49. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü alan yönetmen Özgür, yeni filmi için mekan belirleme çalışmaları kapsamında Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'ı makamında ziyaret etti.



Yönetmen Özgür, mart ayında çekimlerine başlamayı planladığı yeni filminin tamamının Antalya'da çekileceğini belirtti.



Uysal, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Antalya'nın sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikler, iklim koşullarının özellikle sinema sektörünce değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Uysal, "Kaleiçi başlı başına bir doğal film platosu. Bu noktada yerel yönetimlere düşen görev bu tip çalışmaları desteklemek, yol açıcı olmak." dedi.