Altın piyasasına güven geldi



ELAZIĞ - Referandumda 'Evet'in çıkmasıyla beraber altın piyasanın biraz daha rahatladığını ifade eden Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakcı, piyasaların önüne güvenle bakacağını söyledi.

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakcı, referandum sonrası piyasalar ve altın fiyatları hakkında bilgi verdi. Çakmakcı, referandumda 'Evet'in çıkmasıyla kuyumcu esnaflarının önüne umutla baktığını dile getirdi.

Piyasaların rahatladığını vurgulayan Çakmakcı, "Bunun müjdesini verebiliriz. Ama düşüş veya yükseliş gibi şuana kadar bir durum yok. Önümüzdeki süreçte son durumu görebiliriz. Bir aylık süre içerisinde özellikle altın fiyatlarında yükseliş oldu. 2016'ın başında altının gramı 100 lirayken 2017'de 150 liraya çıktı. Buda altının yüzde 50 pirim yapması demektir. Hakikaten çok pahalı. Bu bizim işlerimizde sıkıntıya sebep oldu. Altın alacaklar ve düğün yapacaklar anlamında talep düşüşlüğüne sebep oldu" dedi.

Referandumda Evet'in çıkmasıyla piyasaların önüne güvenle bakacağını aktaran Çakmakcı, "Bizlerde kuyumcu esnafları olarak önümüze umutla bakıyoruz. Şuan ülke olarak iç piyasada herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Buda bizi ilerleyen günlere biraz daha umut ve güvenle bakmamıza sebep oluyor" diye konuştu.

Altının her zaman yükselebileceğini belirten Çakmakcı, "Altın fiyatları yüksek, gidip altınımızı satalım düşüncesine sahip olanlar, geçmiş dönemde tecrübelerle hep zarar ettiler. Öyle bir hataya düşmesinler. İhtiyaçları varsa ihtiyaçları kadarın bozdursunlar. Altınlarını elinde muhafaza etsinler"diyerek bilgi verdi.