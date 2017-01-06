Altın Petek'te elenme anları şaşırtıyor

Televizyon yarışmalarında evde yarıştığında herkes soruları çok iyi cevaplıyor ve ödüllerin hayallerini kuruyor. Stüdyoda yarışan yarışmacılar ise, heyecandan verdikleri cevaplara kendileri de şaşıyor.

"İLK KARIN AĞRISI" İLK SORUDA GİTMESİNE NEDEN OLDU

İzmir'den katılan Fizik Öğretmeni Dilek Gündüz, "Hangisi 'ilk doğan çocuk veya ilk sevgili' anlamındadır?" sorusuna "İlk karın ağrısı" cevabını verince kendisi de büyük şaşkınlık yaşadı.

KLASİK SORUSUNA CEVAP VEREMEDİ

İstanbul'dan katılan üniversite öğrencisi Hafize Kovancı, "klasik" anahtar kelimesini seçtiği 8'inci soruda elendi. "Yunan klasik devrinde halkın, kent devletinin yönetim, politika ve ticaret işlerini konuşmak için toplandığı meydana ne ad verilir?" sorusuna "Agora" yerine "Kolezyum" şeklinde cevaplayınca daha önce Gümüş Jokerle garantilediği 3.000 TL ile yarışmayı tamamladı.

AĞZINDAKİ DİŞLERİNİ SAYDI AMA YETMEDİ

Tarih doktora öğrencisi Hamit Burak Kocar ise, altıncı soruda "Yaşamı boyunca tüm dişleri eksiksiz olarak çıkan bir insan toplamda kaç diş çıkarmış olur?" için son bronz jokerini yanlış olan 32 cevabı için kullandı. Son hakkında da, 40 cevabını verince yarışmadan ödül almadan ayrıldı

HUTBE OKUNAN YERE "MAHYA" DEDİ, KAYBETTİ

2 çocuk 1 torun sahibi İtalyanca öğretmeni Nihan İndere, 7'nci soruda "bayram" anahtar kelimesini tercih etti. "Camide imamın Cuma ve bayram günleri hutbe okumak için çıktığı yere ne ad verilir?" sorusuna "mahya" olarak cevap verince, daha önce Gümüş Jokerle garantilediği 5.000 TL ile yarışmaya veda etti.

GÜLHANE'NİN YERİNİ BİLEMEYİNCE ELENDİ

Ailesinin işlerinin e-ticaretini kurarak, 7,5 aylık çocuğuna daha fazla zaman harcayabildiğini söyleyen Yusuf Bora Güneş, 7'nci soruda "eğlence" anahtar kelimesini seçti. İstanbul'dan katılmasına rağmen, "İstanbul'da Kâğıthane Deresi'nin Haliç'e doğru uzandığı düzlük eğlence yerine, Lâle Devri'nde verilen adı neydi?" sorusuna "Sadabad" yerini bilmediğini söylediği "Gülhane" diye cevaplayınca, garantilediği 5 bin lirayı alarak yarışmayı bitirdi.