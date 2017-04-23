Altın Palmiye'de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5 Ödülün 4'ünü Aldı
ATV'nin efsane dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Altın Palmiye'deki 5 dizi ödülünden 4'ünü aldı. Diriliş Ertuğrul ise 1 ödülde kaldı.
Müzik, sinema ve televizyon dünyasının en iyilerinin belirlendiği Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu. Dizi alanında verilen 5 ödülün 4'ü ise ATV'de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a gitti.
İşte ATV'nin efsane dizisine giden ödüller:
Yılın TV Dizisi: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ( ATV)
Yılın Erkek Dizi Oyuncusu: Oktay Kaynarca (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - ATV)
Yılın Kadın Dizi Oyuncusu: Deniz Çakır (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - ATV)
Yılın Yardımcı Dizi Oyuncusu: Turgay Tanülkü (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - ATV)
DİRİLİŞ BİR ÖDÜLDE KALDI
Eşkiya'nın en yakın rakibi ise TRT'nin efsane dizisi Diriliş Ertuğrul oldu, Driliş 5 ödülden sadece birini aldı. Yılın en iyi dizi yönetmeni ödülü, Diriliş'in yönetmeni Metin Günay'a gitti.
sponsored ads