Altın Madalyalı Balcıoğlu'na Başkan Uyar'dan Teşekkür

İtalya'da düzenlenen ve dünyanın en prestijli yarışmalarından BIOL'de ürettiği zeytinyağı için 2015'te gümüş, bu yıl da altın madalya alan Pelin Omuroğlu Balcıoğlu, başarısını Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ile paylaştı. Balcıoğlu'na Urla kentine katkılarından dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Sibel Uyar, "Hep birlikte kentimizi, Urla'mızı daha iyi yerlere taşıyacağımıza inancım tam. Üretelim, marka değerimizi birlikte artıralım" dedi.



Urla'da yıllar önce üretimine başladığı zeytinyağını "OLIVURLA" markasıyla piyasaya vermeye başlayan Pelin Omuroğlu Balcıoğlu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Seracılık Bölümü'nden mezun olduktan sonra ABD Kaliforniya'daki UCDavis Üniversitesi'nde organik tarım üzerine çalışmalar yaptı. Türkiye'ye döndükten babası Erdinç Omuroğlu ile birlikte Urla Yağcılar'da hayallerini gerçekleştirdi ve sonunda büyük bir başarıyı yakaladı. 1988'de başlayan zeytin ve zeytinyağı yolculuğu ile organik zeytinyağı üretiminde uluslararası ödül almayı başardı.



Festival öncesi ziyaret



Çiftliğinde sakız enginarı da yetiştiren Pelin Omuroğlu Balcıoğlu, 3. Uluslararası Enginar Festivali öncesinde Belediye Başkanı Sibel Uyar'ı da ziyaret etti. Balcıoğlu, "Başkanımız festival ile birlikte Urla'da tarım ile uğraşan çiftçilerimize büyük moral verdi. 3 yılda ulaşılan sonuçlar bundan sonra da tarımı cesaretlendirecek düzeyde. Bizler elde ettiğimiz ürünlerimizin kalitesini bu moralle her geçen gün yükselteceğiz. İzmir'de 26- 29 Nisan arasında yapılacak 7. Zeytin, Zeytinyağı, Süt, Süt Ürünleri Teknoloji Fuarı'nda bir yarışmanın daha sonuçları açıklanacak. Bu yarışmada da bir ödül daha bekliyorum. Umarım bu sonuca da ulaşırım" dedi.



Hedef gastronomi turizmi



Urla'da hedeflerinin Gastronomi Turizmi'ni geliştirmek olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Sibel Uyar, Balcıoğlu'na turizme dönük çabaları için de teşekkür etti. Enginar üretiminin 3 yılda yüzde 42 arttığına işaret eden Başkan Uyar, "Bölgemizde kaliteli zeytinyağı, şarap üretiminin yanı sıra enginar uluslararası alana taşındı. Pelin Omuroğlu Balcıoğlu'nun başarıları ile festivalimizin eşzamanlı olması bir tesadüf değil, çabalarımızın sonuçlarını gösteriyor" dedi. - İZMİR