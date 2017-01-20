Altın Madalya Kazanmak İstiyorum"

1. Kademe Vücut Geliştirme ve Fitness Yardımcı Antrenörü Nafiz Kaya, hedefinin, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.



Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vücut geliştirmenin temel prensibinin antrenman, uyku ve beslenme olduğunu ifade etti.



Saatlerce antrenman yapılsa da, protein karbonhidrat dengesinin sağlanmaması durumunda vücutta hiçbir gelişimin görülmeyeceğini belirten Kaya, "29 Mart-2 Nisan tarihlerinde yapılacak Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonasına katılacağım. İlk hedefim oradan altın madalyayla dönmek. Türkiye Şampiyonası ardından Avrupa ve Dünya Şampiyonası hedeflerim arasında." dedi.