Altın Küre'ye Geri Sayarken Eleştirmenler Seçimlerini Yaptı

Beyaz perde için ödül sezonu başladı, heyecan dorukta. Altın Küre'lerin sahiplerini bulmasına sayılı günler kala New York'ta gerçekleştirilen Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri (Critics' Choice Awards), bu sene Hollywood'da kimlerin yüzünün güleceğinin sinyalini veriyor.



'En İyi Film' ile birlikte toplamda sekiz ödül alan 'La La Land' bu senenin iddialı yapımları arasında. Başrollerini Ryan Gosling ve Emma Stone'un üstlendiği müzikal komedi türündeki film, idealist bir aktris ile bir müzisyenin öyküsünü anlatıyor.



Filmin yönetmeni Damien Chazelle, çalıştığı ekipten çok memnun olduğunu şu sözlerle dile getiriyor:



"Sanırım bu kadar yetenekli ve birbirine destek olan bir ekibin bir araya gelerek bu filmi çekmek benim için büyük bir şanstı. Yapımcılar, film ekibi ve oyuncular Ryan ile Emma… Bence dünyadaki en şanslı film yapımcısıydım."



Gecede üç ödüle layık görülen "Manchester by the Sea," orta sınıf bir Amerikan ailesinin başına gelen trajik durumlarla nasıl başa çıktığını ele alan, dokunaklı ama yer yer de güldüren bağımsız bir yapım.



'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alan Casey Affleck, eleştirmenlerin onayını almaktan ötürü duyduğu heyecanı gizleyemiyor:



"Bu gerçekten muhteşem bir his, buradaki birçok insan filmler hakkında çok güzel şeyler yazıyorlar ve yıllardır onları takip ediyorum. Bugün burada olup, bu güzel insanların benim bu filmle çıkardığım işi takdir etmeleri beni çok mutlu ediyor."



Filmin yönetmeni Kenneth Lonergan, senaryonun da yazarı olarak geceden 'En İyi Senaryo' ödülünü alarak ayrıldı:



"Senaryonun ikinci taslağını yazarken, gerçekten yazdıklarımı sevmeye başladım. Bunun iyi bir eser olacağını hissettim. Oyuncuları seçtiğimizde artık bundan oldukça emindim. O saatten sonra tek istediğim bunu elimize yüzümüze bulaştırmadan bitirebilmekti."



Biyografik filmi 'Jackie' ile Jackie Kennedy'yi canlandıran Natalie Portman, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alarak Altın Küre'ye de göz kırptı.



Moonlight filmindeki rolüyle 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü alan Mahershala Ali, beyaz perdenin yükselen yeni yıldızlarından olduğunu gösterdi. Film eleştirmenleri Ali'nin bu başarısını Altın Küre ve Oscarlar'da da göstereceğinden emin. Ali ise şimdilik b yükselişinin tadını çıkartıyor:



"Yeteneğimin tanınmış olmasından ötürü çok mutluyum, bunun yanında ben de muazzam bir ekiple birlikte çalıştığımı her zaman hatırlayacağım."



Filmin yönetmeni Barry Jenkins de bu öykünün özel olduğunun altını çiziyor:



"Bu kadar insanı tanımak, bu çemberin beni tanıyanlardan hiç tanımayanlara doğru giderek büyümesi muhteşem. ve bu insanların kendilerini bu film karakterlerinin dünyasından tamamen farklı olduğunu hissetmesi beni çok etkiliyor."



Fransız aktrist Isabelle Huppert geceden ödülle ayrılamasa da, başrolünü üstlendiği Paul Verhoeven'in 'Elle' filmi 'Yabancı Dilde En İyi Film' ödülüne layık görüldü. Huppert, rol aldığı bir diğer film 'Things to Come' ile birlikte 'Elle'in kendisi için özel bir yeri olduğunu söylüyor:



"İki filmde a



Auteur: euronews-tr



Tags: Ödül Altın geri yaptı Golden Globes eleştirmenler Küreye seçimlerini sayarken Hollywood Gepost: 05 januari 2017