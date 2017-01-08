Altın Küre Ödül Töreni Turkcell Tv+'ta

Turkcell'in televizyon, bilgisayar veya mobil cihazlardan izlenebilen kişisel TV platformu Turkcell TV+, tüm dünyada büyük ilgiyle takip edilen Golden Globe (Altın Küre) ödül törenini izleyicisiyle buluşturacak.



Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Altın Küre Ödül töreni, Turkcell TV+'ın 2. kanalında yer alan FOXLIFE ekranından bu gece 03: 00'ten itibaren canlı yayınlanacak.



Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi olarak değerlendirilen Altın Küre ödüllerinin bu yıl 74'üncüsü Kaliforniya'nın Los Angeles şehrinde düzenlenecek. Sunuculuğunu Jimmy Fallon'un üstlendiği, sinema ve televizyon dünyasının en prestijli organizasyonlarından Altın Küre'de bu yıl "Aşıklar Şehri" ve "Ay Işığı" filmleri dikkati çekiyor.



Farklılaşan içeriğiyle Turkcell TV+, "Kayıt Etme" özelliği ile programları istenilen zamanda ve istenilen yerde izleme fırsatı verirken, "Geriye Alma" özelliği sayesinde kaçırılan içerikleri izleyicisine sunuyor.



Uygulamayı yükleyen her kullanıcının bir ay boyunca deneyimleyebildiği TV+, herkesin kullanımına açık olup Turkcell'lilere 5GB ek mobil internet paketiyle birlikte sunuluyor.