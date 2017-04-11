Altın Külçe Satma Vaadiyle Dolandırıcılık

Antalya'da bir kişiyi, yurt dışından getireceklerini söyledikleri külçe altını satma vaadiyle dolandırarak, 50 bin avro ve 50 bin dolarını aldıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran K.S, Liman Mahallesinde işlettiği otelde konaklayan Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı D.B.G.F ile Fransa vatandaşı B.P.L ve ismini Asako olduğunu söyleyen bir başka yabancının, yurt dışından getirecekleri külçe altını satacakları vaadiyle kendisinden 50 bin avro ve 50 bin dolar aldıklarını öne sürdü.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, K.S'nin söz konusu kişilerle buluştuğu Arapsuyu Mahallesindeki ofisin Kamerun uyruklu P.M.R.P. (40) ve Rwanda uyruklu S.O.N. (27) tarafından kiralandığı ve. S.O.N'nin etrafına kendisini Asako olarak tanıttığı belirlendi. Çeşitli suçlardan yargılanan Ş.A'nın da P.M.R.P'nin yanında rehber olarak bulunduğu ve araç kiraladıkları tespit edildi.



Ş.A. ve P.M.R.P. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki yol uygulamasında yakalandı. Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada 2 bin 700 avro ve altın olduğu değerlendirilen iki adet külçe ele geçirildi.



Benzer yöntemle Uşak'ta da bir kişiyi dolandırdıkları belirlenen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.



Olayla ilgili B.P.L ve S.O.N'nin aranmasına devam ediliyor.