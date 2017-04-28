Altın Kulaçlara Altın Hediye Edildi

Macaristan'ın Budapeşte şehrinde geçen hafta düzenlenen Dünya Okullararası Yüzme Şampiyonası'nda madalyalara adeta ambargo koyan Milli yüzücüler Yağızhan Şen ile Haktan Durmuş, Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ü ziyaret ettiler, hedeflerinin olimpiyat olduğunu söylediler.



Son yıllarda uluslararası yarışmalarda birçok branşta önemli başarılara imza atan Trabzon'a, Dünya şampiyonluğu getirerek büyük bir gurur daha yaşatan iki genç yüzücü, Bireysel 4x100 Metre Karışık Bayrak Erkekler Yarışması'nda altın madalya aldılar. Başarılı yüzücülerden Yağızhan Şen 50 Metre Serbestte altın, 50 Metre Sırtüstü yarışmasında da bronz madalya kazanırken, Haktan Durmuş ise 100 Metre Serbest Yarışmasında gümüş madalya alarak ülkesine madalya kazandırdı.



Derslerini aksatmadan düzenli antrenman yapmanın karşılığını aldıkların belirten Yağızhan ve Haktan hedeflerinin olimpiyat şampiyonluğu olduğu belirttiler. Altın kulaçları altınla ödüllendiren İl Müdürü Öztürk, "İki sporcunun aldığı başarı çok büyük bir başarıdır. B Aldıkları madalyanın önemi, ileriki yıllarda daha iyi anlaşılacaktır çünkü yarıştığı rakipler, alanlarında o kategorideki en iyileri. Bundan sonraki dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarında da muhtemelen aynı rakiplerle karşılaşacaklar. Bu madalyalar, bir anlamda gelecek yıllarda neler yapabileceklerinin de göstergesi. Onlarla gurur duyuyoruz ve her alanda onları desteklemenin milli bir görev olduğu düşünüyoruz" diye konuştu. - TRABZON