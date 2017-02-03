Altın Köşk Hürriyet Emlak'ta satışta



20 yıllık köşk, Topkapı Sarayı, Yıldız Sarayı, Zeugma Antik Kenti, Bursa Yeşil Türbe, Huber Köşkü gibi yapılardan esinlenerek inşa edildi.

Bilkent'te ihtişamlı mimarisiyle göz dolduran Altın Köşk, Hürriyet Emlak'ta satışa çıktı. 20 yıllık köşk işlemeli mimarisiyle dikkat çekiyor. Altın Köşk'ün satış işlemlerini yürüten Keller Williams Angora Gayrimenkul Satış Danışmanı Cem Demirci, köşkte emeği geçen 30'dan fazla mimar, heykeltıraş ve ressamın emeği olduğunu söylüyor. Edinilen bilgilere göre, köşkün dekorasyonunda kullanılan 1001 adet eşyanın 28 ayrı saray, köşk ve Anadolu Selçuklu dönemi eserlerinden kopyalanarak hazırlandı. Köşkün inşaatı sırasında Türk, Kazak, Azeri ve İranlı 17 mimar, 7 heykeltıraş ve 5 ressam üç yıl boyunca çalıştı.

Köşk, Topkapı Sarayı, Yıldız Sarayı, Zeugma Antik Kenti, Bursa Yeşil Türbe, Huber Köşkü gibi yapılardan esinlenerek inşa edildi. İç mekanlarda 22 ayar, dış mekanlarda 23 ayar altın varak kullanıldı. Köşkün satış fiyatı ise 9 milyon dolar.

Yurt dışında yaşayan sahibinin artık kullanmadığı gerekçesiyle köşkü satışa çıkardığını ifade eden Demirci, "Geçtiğimiz aylarda köşkü içinde bulunan eşyalarla 15 milyon dolara satışa çıkarmıştık. İçerisinde dünyadaki birçok müzayededen satın alınan nadide eserler bulunuyordu. Şimdi ise daha çok alıcıya ulaşmak adına eşyasız olarak tekrar satışa sunduk" dedi.

Köşkün yeşil alanlarla birlikte toplam arsa alanı 3 bin metrekareyi buluyor. Kullanım alanı ise bin 500 metrekare civarında.

Türk yatırımcılar ilgi gösteriyor

Geçtiğimiz aylarda köşke Ortadoğu ülkelerinden yoğun talep olduğunu belirten Demirci, "Son iki aydır Türk yatırımcının ilgisi çok fazla. Özellikle iş adamları ve yatırımcılar köşke ilgi gösteriyor" dedi.

Üç katlı binanın girişinde salon, Sultan Vahdettin odası (misafir odası) çalışma ofisi, mutfak, antre; bodrum katta sauna, Türk hamamı, spor salonu, konferans salonu, makine dairesi, üst katta ebeveyn odaları ve şark köşesi bulunuyor. Binanın iskeletini oluşturan gerek iç mekan gerekse dış mekandaki ahşap kısmı, kolon ve sütunlar, merdiven basamakları, saksılar, bahçe demirleri, yer döşeme mermerleri, güvenlik barınağı, dilek çeşmesi, havuz bar, jakuzi, bina giriş kapısı, akvaryum, çeşitli süs ve bezenekler, vitray bulunuyor.