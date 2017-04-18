Altın Kemere Hazırlanan Alman Boksörün Türkiye Sevgisi

Türk boks tarihinin ilk profesyonel antrenörü olarak bilinen Bülent Başer, Alman boksörü Mario Daser'i 19 Mayıs günü Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak olan Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu için Antalya'da çalıştırıyor. Başarılı boksör Daser, Alman vatandaşların kesinlikle Türkiye'ye gelmesi gerektiğini söyledi.



Bugüne kadar Sinan Şamil Sam, Selçuk Aydın, Dünya Şampiyonu Juan Carlos Gomez, Olimpiyat Şampiyonu Odlainer Solis, Çağrı Ermiş, Gökalp Özekler ve birçok dünya şampiyonunu çalıştırmış olan Bülent Başer, Almanya'nın Hamburg kentinde Alman boksör Mario Daser'i ringe çıkarmanın heyecanını yaşıyor. 19 Mayıs'ta İngiliz rakibi Ola Afolabi ile mücadele edecek olan Daser, ilk kez Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ve Dünya Boks Organizasyonu (WBO) altın kemer için dövüşecek. Başer'in Alman sporcusu Mario Daser, resmi olarak çıktığı 12 maçın 11'ini nakavt ile kazanırken sadece bir tanesini puanlamayla kazandı. Türk boks tarihinin ilk profesyonel antrenörü olan Başer ve Alman boksör Daser hazırlıklarını Antalya'da sürdürmeye devam ediyor. 19 Mayıs'taki mücadele için günde 2 antrenman yapıyorlar.



"Çalışmaların son 4 haftasını burada geçireceğiz"



Türk boks tarihinin ilk profesyonel antrenörü olarak bilinen Bülent Başer, yaklaşık 6 haftalık bir çalışma sürelerinin son 4 haftasını geçirmek için Antalya'ya geldiklerini söyleyerek, "Başka ülkelerden de bize teklifler vardı 'burada yapın' diye ama Amerika'ya, Dubai'ye gidecektik olmadı. Sonra dedim ki kendi ülkemizde, Antalya'mızda kamp yapıp çalışalım. Onun için de 8-10 arkadaşımız ile birlikte Antalya'ya geldik" dedi.



"5 maçımız var hepsi birbirinden kaliteli"



19 Mayıs'ta çok büyük bir gece düzenleyeceklerini ifade eden Başer, "Almanya'nın Hamburg kentinde 14 bin kişilik çok büyük bir salonda gerçekleşecek. Orada 5 büyük kemer maçı yapılacak. IBO'nun ve WBO'nun Avrupa Şampiyonluk kemerinde Alman boksörümüz Mario Daser oynayacak. Bunun dışında Türk boksörümüz amatörde Avrupa Şampiyonu Fatih Keleş, WBO'nun Avrupa Şampiyonluğu için oynayacak. 19 Mayıs'ta 5 maçımız var, hepsi birbirinden kaliteli. Türk seyircilerimizi maçımızı izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.



"Mario Daser'i Türkiye'ye gelmeye zor ikna ettim"



Yurt dışında Türkiye aleyhinde çok fazla karalama kampanyasının olduğunu dile getiren Bülent Başer, "Ülkemizi seviyoruz. Yurt dışında çoğu yerde Türkiye için belli bir karalama kampanyası başladı. Biz de dedik ki Türkiye'ye gidelim. Mario Daser ilk kez Türkiye'ye geliyor. Daha önceden bomba patlıyor, yok şöyle yok böyle tehlikeli Türkiye diye gelmek istemedi. Ben kendisini ikna ettim ve dedim ki Türkiye'de öyle bir tehlike yok. Her türlü turist geliyor. Sen de geldiğin zaman görürsün dedim. İkna oldu ve geldi. Şimdi de geldiğine çok memnun. İstanbul'daydık, Daser orayı gördü ve aşık oldu. Gittiği zaman da kendi ülkesinde bunları anlatacağına eminim" şeklinde konuştu.



"Hedefimiz altın kemeri takmak"



Hedeflerinin Dünya Şampiyonu olmak olduğunu belirten Bülent Başer, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:



"Altın kemeri alıp belimize takmak istiyoruz. Onun dışında o gece de dövüşen Fatih Keleş arkadaşımızı da şampiyon yapıp İstiklal Marşı'mızı orada çaldırmak istiyoruz"



Daser: "Vatandaşlarım neden gelmek istemiyor anlamıyorum"



Kendisini çok iyi hissettiğini ifade eden Alman boksör Mario Daser, unvandan başka bir şey düşünemediğini söyledi. Daser, Türkiye'nin çok güzel bir devlet olduğunu ve vatandaşların neden gelmek istemediğini anlamadığını ifade ederek, "Herkes burada çok sıcak davranıyor. Bana çok iyi davrandılar. Çok güzel ve hayali bir yer" dedi.



"Rakibimden daha üstünüm"



Antalya'nın kültürüyle beraber süper bir yer olduğunu ifade eden Mario Daser, "Vücut olarak ve güç olarak dövüşeceğim kişiden kendimi daha üstün görüyorum. Ben daha gencim ve daha uzunum, sertim. Tek avantajı bilgisi ve tecrübesi. Ben onu yenerek dünya kemerini alacağım" açıklamasında bulundu.



"İmkansızı başarmak istiyorum"



Şimdiye kadar dövüştüğü rakiplerin iyi olmadığını ifade eden Daser, "19 Mayısta dövüşeceğim kişi şimdiye kadar dövüşeceğim kişiler arasında en kariyerli olanı. Ben sadece böyle kişilerle dövüşmek istiyorum. Çünkü kendimi hazır hissediyorum. İmkansızı başarmak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.



"Türklerle çalışmak zor ve güzel"



Türklerle çalışmanın zor olduğunu belirten başarılı boksör Mario Daser konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Türklerle çalışmak tabii ki zor. Ben Alman'ım. Kültürler değişik ama çok güzel kültür. Aile çok değerli ve birbirine bağ çok büyük. Bu da bizlerde olmayan şeyler. Tek tek halkayla zincir olmaz, bir sürü halka birbirine bağlanırsa bir zincir olur. Biz de beraber güçlü olmak istiyoruz."



"Almanlar kesinlikle Türkiye'ye gelmeli"



Alman vatandaşların kesinlikle Türkiye'ye gelmelerinin gerektiğini söyleyen Daser, "Alman vatandaşlarımız daha önce de buradaydılar. Hepsi burayı tanıyorlar. Çok güzel bir devlet burası. Ben buradayım, her taraf aynı, iyi insanlarla dolu. Hiçbir şey değişmemiş. Gelin Türkiye'ye, burası sizlerin tanıdığı bir yer" dedi.



"En çok köfte, ayran ve mercimek tüketiyorum"



Türkleri tanıdığından beri kendisini düğüne davet ettiklerini belirten başarılı boksör Daser, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:



"Onları tanıdığımdan beri beni çok fazla düğüne davet etmeye başladılar. Bol bol baklava, köfte yiyorum. Antalya'da da en çok köfte, ayran ve mercimek tüketiyorum." - ANTALYA