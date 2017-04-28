Altın Kemer, Başkan Çetinkaya'ya Teslim Edildi

Kumluca'da bu yıl 18'incisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivalinde yapılacak yağlı güreşlerde başpehlivana takılacak altın kemer, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'ya teslim edildi.



Altın kemer, Kumluca Belediyesi güreşçisi ve 2002 yılı Kırkpınar başpehlivanı Hasan Tuna ile 2017 yılı Kumluca güreş ağası iş adamı Metin Özkan tarafından Çetinkaya'ya makamında verildi.



Altın kemerin teslimi sırasında, Türkiye Güreş Federasyonu As Başkanı Mehmet Ayhan ve Güreş Federasyonu Akdeniz Bölge Sorumlusu Cevat Gündoğdu da hazır bulundu.



Çetinkaya, yaptığı konuşmada, yağlı güreşlerin iki gün süreceğini ve finalde başpehlivana her yıl olduğu gibi bu yıl da altın kemer vereceklerini söyledi.



Kumluca güreşlerinin Türkiye genelinde bir marka haline geldiğini ifade eden Başkan Çetinkaya, "Burada yıllardır yağlı güreşler yapılıyor. Yöre halkımızın güreşlere ilgisi fazla. Sezonun ilk güreşi olması dolayısıyla da güreşlerimiz, pehlivanlarımız ve güreş camiasında büyük heyecan yaratıyor. Yıllardır bizim bir iddiamız var, burada güreşlerde kürsüye çıkan pehlivanlar mutlaka Kırkpınar güreşlerinde de kürsüye çıkıyor. İnşallah yine çok güzel güreşler olacak, yöre halkımızı ve güreş severleri bekliyoruz."



Güreşlere Türkiye'nin ünlü pehlivanlarının davet edildiğine değinen Çetinkaya, iki gün sürecek güreşlerin ilk gününün Kumluca Şehir Stadı'nda, ikinci gün güreşlerinin ise Karatepe Stadı'nda yapılacağını sözlerine ekledi.