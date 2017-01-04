Altın İthalatında Aralık Rekoru

Türkiye'nin altın ithalatı, geçen ay 2015'in aynı dönemine göre yüzde 688 artarak 36,7 ton ile en yüksek aralık ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.



Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üyelerince gerçekleştirilen altın ithalatı, geçen ay 36,7 ton oldu.



Geçen yılın aralık ayına göre yüzde 688 artış kaydeden aralık ayı ithalatı, miktar olarak, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nın kurulduğu 1995 yılından bu yana en yüksek aralık ayı ithalatı olarak kayıtlara geçti.



2015'te 48,7 ton olan Türkiye'nin altın ithalatı ise geçen yıl yüzde 118 artışla 106,2 tona ulaştı.



AA Finans Analisti İslam Memiş, bu yükselişin bekledikleri bir sonuç olduğunu belirterek, "Bu artış, vatandaşın dövize değil, altına olan güveninin göstergesidir." dedi.



Memiş, altının gram fiyatında düşüşler beklemeleri nedeniyle 2017'nin, Darphane'nin üretiminin de artacağı bir yıl olacağını söyledi.



Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, 2015 ve 2016 yılları itibarıyla aylık bazda altın ithalatı şöyle (kg):





Yıl 2015 2016 Ocak 2.260,13 1.040,62 Şubat 2.098,15 1.265,91 Mart 1.878,49 1.677,77 Nisan 2.092,33 3.227,64 Mayıs 1.693,96 9.513,90



Haziran 1.441,98 9.492,91 Temmuz 15.117,57 4.401,22 Ağustos 11.675,59 5.654,45 Eylül 1.454,56 7.100,26 Ekim 1.703,35 18.201,01 Kasım 2.635,13 7.955,91 Aralık 4.652,16 36.661,47 Toplam 48.703,39 106.193,08



