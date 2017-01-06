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Altın Havan Ödülleri'nde 'İlaç Dışı Kategori Ürün Ödülü' Sahibini Buldu
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Altın Havan Ödülleri'nde 'İlaç Dışı Kategori Ürün Ödülü' Sahibini Buldu

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Altın Havan Ödülleri’nde ’İlaç Dışı Kategori Ürün Ödülü’ ’Maxerin Cooler’a verildi.

Altın Havan Ödülleri'nde 'İlaç Dışı Kategori Ürün Ödülü' Sahibini Buldu

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Altın Havan Ödülleri'nde 'İlaç Dışı Kategori Ürün Ödülü' 'Maxerin Cooler'a verildi.

Sağlık alanında faaliyet gösteren Ena Farma Yönetim Kurulu Başkanı Meryem Özselanik'in yaptığı açıklamaya göre, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile Üniversite, Sanayi ve ArGe işbirliği kapsamında geliştirilen inovatif ürün 'Maxerin Cooler', bu yıl 7'ncisi düzenlenen Altın Havan Ödülleri'nde 'İlaç Dışı Kategori Ürün Ödülü'ne layık görüldü.

Özselanik, günlük hayatta yaşanılan aksiliklerin, yoğun iş temposunun, ailesel ve ekonomik sorunların gerilim tipi baş ağrısı sorununu tetiklediğini belirterek, "Baş ağrılarında hızlı ve etkili Maxerin Cooler; özel sünger uygulama başlığı ile cilde dost bir teknoloji sunma özelliğine sahip. İçeriğindeki serinletici solüsyon sayesinde baş ağrılarınızda sadece alnınıza sürerek hızlı ve etkili sonuç alabilirsiniz. Türkiye'de ilk FDA kayıtlı olan firmamız, GMP üretim sertifikasıyla; geleceğimizin mirasçıları olan çocuklarımıza ve ailelerine güvenle kullanabilecekleri yüksek standardizasyonda ürünler üretiyor" dedi. - İSTANBUL

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