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Altın Fiyatları Yatay Seyrediyor

Altının gram fiyatı, güne 151,7 lira seviyelerinde yatay bir başlangıç yaptı.

Altın Fiyatları Yatay Seyrediyor

Altının gram fiyatı, güne 151,7 lira seviyelerinde yatay bir başlangıç yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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