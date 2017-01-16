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Altın Fiyatları Haftaya Yükselişle Başladı
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Altın Fiyatları Haftaya Yükselişle Başladı

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başladı ve 145 lira üzerinde işlem görüyor.

Altın Fiyatları Haftaya Yükselişle Başladı

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başladı ve 145 lira üzerinde işlem görüyor.

Kaynak: Dunya.com

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