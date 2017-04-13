Altın Fiyatları 5 Ayın Zirvesinde
Altın fiyatları dolardaki düşüşten destek alarak yükselişini sürdürdürdü ve kasım ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın doların çok güçlü olduğunu ve Çin'i Döviz manipülatörü olarak ilan etmeyeceğini söylemesinin ardından doların zayıflamasıyla birlikte, Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
ALTININ ONS FİYATI 5 AYIN ZİRVESİNDE
Spot altın yüzde 0.1 yükselişle ons başına 1,288.06 dolar ile 10 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından, saat 09.13 itibariyle 1.285.84 dolardan işlem gördü. Altının ons fiyatı haziran ayından bu yana en güçlü haftalık kazancını gerçekleştirmeye yöneldi.
İstanbul Kapalıçarşı'da altının gramı 150,60 TL seviyelerinden alıcı buluyor.
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