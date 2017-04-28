Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 969,00 lira oldu.

Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 969,00 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 144,60144,80144,60144,80
Cumhuriyet Ata Lira 953,00969,00953,00969,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 132,00136,00132,00136,00
Lira(Tam) Ziynet 931,00950,00931,00950,00
Yarım Ziynet 465,00475,00465,00475,00
Çeyrek Ziynet 232,00238,00233,00238,00

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