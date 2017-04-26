Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 980,00 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:





SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,50 146,70 146,20 146,40 Cumhuriyet Ata Lira 965,00 981,00 963,00 980,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,80 137,80 133,00 137,00 Lira(Tam) Ziynet 944,00 962,00 941,00 961,00 Yarım Ziynet 471,00 482,00 471,00 481,00 Çeyrek Ziynet 236,00 241,00 235,00 240,00