Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 978,00 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:





PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,60 146,80 146,00 146,20 Cumhuriyet Ata Lira 966,00 982,00 962,00 978,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,90 137,90 133,30 137,30 Lira(Tam) Ziynet 944,00 963,00 940,00 959,00 Yarım Ziynet 472,00 482,00 470,00 480.00 Çeyrek Ziynet 236,00 241,00 235,00 240,00