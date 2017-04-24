Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 981,00 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:





CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 150,10 150,30 146,50 146,70 Cumhuriyet Ata Lira 990,00 1.006,00 965,00 981,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 137,00 141,00 133,80 137,80 Lira(Tam) Ziynet 968,00 986,00 944,00 962,00 Yarım Ziynet 483,00 493,00 471,00 481,00 Çeyrek Ziynet 242,00 247,00 236,00 241,00