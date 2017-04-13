Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 151,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.015,00 lira oldu.





İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:







ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 150,00 150,20 151,50 151,70 Cumhuriyet Ata Lira 989,00 1.005,00 998,00 1.015,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 137,00 141,00 138,00 143,00 Lira(Tam) Ziynet 966,00 985,00 975,00 995,00 Yarım Ziynet 483,00 493,00 488,00 498,00 Çeyrek Ziynet 241,00 246,00 244,00 249,00