Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 150,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.008,00 lira oldu.





İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:





PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 149,50 149,70 150,40 150,60 Cumhuriyet Ata Lira 985,00 1.002,00 991,00 1.008,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 136,00 140,00 137,00 141,00 Lira(Tam) Ziynet 963,00 983,00 968,00 988,00 Yarım Ziynet 481,00 491,00 484,00 494,00 Çeyrek Ziynet 240,00 245,00 242,00 247,00