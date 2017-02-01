Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 985,00 lira oldu.





İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:







SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,50 146,70 147,00 147,20 Cumhuriyet Ata Lira 965,00 982,00 969,00 985,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,50 137,50 134,00 138,00 Lira(Tam) Ziynet 943,00 962,00 946,00 966,00 Yarım Ziynet 472,00 482,00 473,00 483,00 Çeyrek Ziynet 236,00 241,00 237,00 242,00