Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 988,00 lira oldu.





İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:





PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 147,60 147,80 147,60 147,80 Cumhuriyet Ata Lira 973,00 988,00 973,00 988,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 134,80 138,80 134,80 138,80 Lira(Tam) Ziynet 954,00 969,00 954,00 969,00 Yarım Ziynet 474,00 484,00 474,00 484,00 Çeyrek Ziynet 237,00 242,00 237,00 242,00