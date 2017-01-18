Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 988,00 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:





SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 147,60 147,80 147,50 147,70 Cumhuriyet Ata Lira 972,00 989,00 972,00 988,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 134,50 138,50 134,50 138,50 Lira(Tam) Ziynet 950,00 970,00 950,00 969,00 Yarım Ziynet 475,00 485,00 475,00 485,00 Çeyrek Ziynet 237,00 243,00 237,00 243,00