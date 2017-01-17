Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 988,00 lira oldu.





İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:







PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,10 146,30 147,50 147,70 Cumhuriyet Ata Lira 964,00 979,00 972,00 988,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,40 137,40 134,50 138,50 Lira(Tam) Ziynet 945,00 960,00 950,00 969,00 Yarım Ziynet 470,00 480,00 475,00 485,00 Çeyrek Ziynet 235,00 240,00 237,00 243,00