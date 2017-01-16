Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 975,00 lira oldu.





İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:







CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 145,80 146,00 145,60 145,80 Cumhuriyet Ata Lira 961,00 976,00 960,00 975,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,00 137,00 133,00 137,00 Lira(Tam) Ziynet 940,00 958,00 940,00 956,00 Yarım Ziynet 469,00 479,00 468,00 478,00 Çeyrek Ziynet 235,00 240,00 234,00 239,00