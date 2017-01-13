Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Altın Fiyatları
Ara
BİST 80.865 %-0,03
DOLAR 3,8114 %1,34
EURO 4,0600 %1,54
PARİTE 1,0652 %0,27
ALTIN 146,71 %1,49
FAİZ 11,30 %0,62
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 980,00 lira oldu.

Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 980,00 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,10 146,30 146,20 146,40
Cumhuriyet Ata Lira 963,00 978,00 963,00 980,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,40 137,40 133,50 137,50
Lira(Tam) Ziynet 945,00 960,00 941,00 961,00
Yarım Ziynet 470,00 480,00 470,00 480,00
Çeyrek Ziynet 235,00 240,00 235,00 240,00

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kapalıçarşı, Türk Lirası, Cumhuriyet, Istanbul, İstanbul, Altın, Tl
8